Regionali: Speranza, auspicio è che elettori scelgano candidati che possano fermare la destra

- Per il ministro della Salute e capo delegazione di Liberi e uguali al governo, Roberto Speranza, in vista delle elezioni regionali di domenica e lunedì prossimi "in Toscana o vince il centrosinistra con Giani o vince la Lega Nord di Salvini. Quindi - ha spiegato - gli elettori devono sostanzialmente decidere tra queste due opzioni. Non è un richiamo al voto utile, che è una materia che non mi ha mai affascinato, ma questo è lo stato delle cose". Intervenendo al telegiornale de La7, Speranza ha proseguito: "Penso che gli elettori devono persino essere più bravi di noi. Governiamo insieme a Roma, ma siamo divisi in tante di queste realtà territoriali in cui si vota. Il mio auspicio - ha concluso - è che gli elettori siano avanti a noi e possano scegliere candidati che possano fermare la destra". (Rin)