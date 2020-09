Ue: fonti governo a Cottarelli, nel Recovery plan mero errore materiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del governo precisano "in merito all’osservazione fatta sui social media dal professor Carlo Cottarelli sulle cifre, contenute nel documento sul Recovery plan inviato oggi alle Camere, che si tratta di mero errore materiale, essendo universalmente noto che la crescita del Pil italiano nell’ultimo decennio è stata effettivamente dello 0,2 per cento. Dalla frase contenuta nel documento", continuano le fonti, "è saltato il riferimento alla circostanza che anche prendendo come base gli ultimi sei anni - dunque depurando il decennio del suo periodo peggiore - la crescita italiana è ben lontana dalla media europea attestandosi allo 0,8 per cento. (Rin)