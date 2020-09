Finanza: Deutsche Boerse cerca partner per acquisire Borsa Italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Eurostox con Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Intesa Sanpaolo, Deutsche Boerse vuole un partner italiano nella corsa all'acquisizione di Borsa Italiana, di proprietà del gruppo London Stock Exchange (Lse). È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Secondo l'amministratore delegato di Deutsche Boerse, Theodor Weimer, se la scalata a Borsa Italiana avesse successo, l'alleato italiano dovrebbe acquisire una quota del 49 per cento. Deutsche Boerse avrebbe, invece, il 51 per cento e lascerebbe agli italiani la selezione del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza. Il partner di Deutsche Boerse otterrebbe, inoltre, la maggioranza sulla piattaforma dei titoli di Stato Mts, parte di Borsa Italiana. (segue) (Geb)