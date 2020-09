Usa: Trump ai repubblicani, approvate un pacchetto di stimoli più vasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha esortato i Repubblicani ad adottare un più ampio pacchetto di stimoli economici per il coronavirus, apparentemente in contrasto con l'approccio più conservatore dei Repubblicani, mentre i principali partiti continuano a trovarsi in una situazione di stallo per un quinto progetto di legge in tal senso dall'inizio della pandemia. Nel frattempo, la speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, ha promesso di mantenere impegnati i deputati in sessione fino a quando non sarà raggiunto un accordo con i Repubblicani e l'amministrazione Trump. "I democratici sono 'senza cuore'. Non vogliono dare uno STIMOLO DI PAGAMENTI a persone che hanno un disperato bisogno di soldi, e la cui colpa NON è stata la peste arrivata dalla Cina. Puntate a numeri più alti, repubblicani, tanto tutto tornerà comunque negli Stati Uniti (in un modo o nell'altro!)", ha twittato Trump. (Nys)