Usa-Corea del Sud: tavola rotonda sull'empowerment economico femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bureau of Economic and Business Affairs statunitense ha ospitato una discussione virtuale dal titolo "Stati Uniti e Repubblica di Corea: Tavola rotonda sull'empowerment economico femminile". L'assistente del Segretario per gli Affari economici e commerciali, Manisha Singh, ha aperto la riunione, e l'Ufficio del Segretario per le questioni femminili globali, guidato dall'Ambasciatrice per le questioni femminili globali Kelley Currie, ha fornito una panoramica dell'Iniziativa per lo sviluppo globale e la prosperità delle donne. Secondo quanto riportato in una nota del dipartimento di Stato, la tavola rotonda, alla quale hanno partecipato rappresentanti del mondo degli affari e funzionari governativi statunitensi e coreani, "ha evidenziato gli approcci del settore privato per sostenere l'empowerment economico delle donne sul posto di lavoro e nel più ampio ecosistema imprenditoriale". La discussione ha evidenziato la forte partnership tra Stati Uniti e Repubblica di Corea e "il nostro continuo impegno su questo tema", si legge nella nota. (Nys)