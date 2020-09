Usa: Trump attacca il direttore del Cdc sui tempi del vaccino e le mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rimproverato il capo dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), dicendo che Robert Redfield ha offerto "informazioni errate" quando ha detto ad un panel del Senato, all'inizio della giornata, che un vaccino contro il coronavirus difficilmente sarà ampiamente disponibile prima della metà del prossimo anno. "Ho visto la dichiarazione - l'ho chiamato. Gli ho detto: 'Cosa intendi dire?'", ha detto Trump ai giornalisti durante un briefing alla Casa Bianca. "E credo che abbia appena commesso un errore". Il presidente ha anche detto che il dottor Redfield ha sbagliato a dire che una mascherina è più efficace di un vaccino. "La mascherina non è importante quanto il vaccino", ha affermato il presidente, aggiungendo: "La mascherina, forse, aiuta". Redfield aveva detto ai senatori che anche se ora fosse disponibile un vaccino, la vaccinazione di un numero sufficiente di persone per un'immunità diffusa potrebbe richiedere dai sei ai nove mesi. Ha stimato che potrebbe essere disponibile per un uso limitato entro la fine dell'anno, e per una più ampia distribuzione entro la metà del 2021. Alla domanda se avesse ancora "fiducia" nel dottor Redfield, Trump ha detto di sì. Il presidente ha ripetutamente affermato che un vaccino potrebbe essere disponibile prima del giorno delle elezioni, una previsione che secondo la maggior parte degli esperti sanitari non è realistica. (Nys)