Sociale: Forum terzo settore, grazie a Regione Lazio per protocollo su welfare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesca Danese, portavoce del Forum terzo settore del Lazio, l'organismo e parte sociale che riunisce il mondo del volontariato, associazionismo e cooperazione sociale, ringrazia "la Regione Lazio e in particolare l'assessora alle Politiche sociali, Alessandra Troncarelli, per il suo impegno e la grande collaborazione instaurata e consolidata in special modo durante l'emergenza sanitaria Covid-19, che è poi divenuta una serissima questione sociale. La firma dell'intesa che si traduce nel 'Protocollo per la costruzione di un welfare di comunità ed il sostegno a iniziative e progetti ad hoc nel campo delle Politiche sociali' - aggiunge - darà la possibilità di attuare ancor meglio e puntualmente l'articolo 55 del codice del Terzo settore. L'intesa conferma il riconoscimento politico e di parte sociale con l'azione che il Forum terzo settore del Lazio svolge quotidianamente nei territori, attraverso tutte le sue oltre 30 reti ed aderenti. All'interno del protocollo vi sono degli aspetti fondamentali, come per esempio la valorizzazione dell'osservatorio della pubblica amministrazione-Opa, organismo ad hoc promosso dal Forum, che ci permetterà di controllare puntualmente e supportare nella totale trasparenza gli enti locali per la esatta e corretta redazione dei bandi e avvisi pubblici e non solo. L'intesa - conclude Danese - consente di indirizzarci ancor più verso la co-progettazione e co-programmazione, in una chiave di un nuovo e innovativo welfare regionale". (Com)