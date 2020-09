Referendum: Veltroni, voto no come Prodi, Parisi e Cacciari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Walter Veltroni, ospite questa sera ad "Otto e mezzo" su La7, ha annunciato il suo voto contrario al referendum di domenica e lunedì prossimi sulla riduzione del numero dei parlamentari. "Voto 'no' come Prodi, Parisi, Cacciari - ha spiegato l'ex segretario del Partito democratico -. Su questo tema specifico per fortuna ci sono punti di vista diversi, sennò deciderebbero solo i segretari di partito. Ma non mi piace l'andazzo che sta prendendo il dibattito sulle istituzioni in questo Paese. Sento parlare di preferenze, vedo tornare il proporzionale, ma io sono per il maggioritario". Secondo Veltroni, "se quello di domenica fosse un voto sul governo, voterei a favore perché non vedo alternative e penso che abbia fatto quello che doveva fare, e non era facile. Mi auguro poi - ha sottolineato l'ex sindaco di Roma - che vincano i candidati di sinistra nelle Regioni e mi dispiace che in alcune Regioni non ci siano candidati comuni della coalizione di governo. Ma sul referendum, è un'altra storia: il Pd per tre volte ha votato no a questa riforma. Io penso che non si possa fare un taglio dei parlamentari senza una riforma complessiva perché se si tocca il Parlamento, bisogna farlo tenendo conto degli equilibri necessari. Il vero problema - ha concluso Veltroni - è il bicameralismo perfetto. Per questo voterò no". (Rin)