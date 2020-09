M5s: Di Maio, Stati generali? E' il momento di farli e di prendere decisioni su leadership Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, "stiamo aspettando da un po' di tempo questi Stati generali del Movimento cinque stelle, ed è il momento di farli, a mio parere. Il mio compito è quello di mettere un po' di fretta". Ospite a "Stasera Italia", su Rete4, l'esponente dell'esecutivo ha aggiunto: "Dopo le mie dimissioni da capo politico del M5s sono passati otto mesi ed è arrivato il momento di prendere delle decisioni sulla leadership del Movimento, sulla strada che vogliamo intraprendere per il futuro. Non possiamo permetterci debolezze". (Rin)