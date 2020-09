Usa: Trump pubblica un video ritoccato di Biden, Twitter lo segnala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha condiviso un video ritoccato sul candidato democratico alla presidenza, Joe Biden, ed è finito segnalato ancora una volta da Twitter. Poco dopo la mezzanotte, Trump ha ritwittato un segmento del discorso di Biden di martedì in Florida, dove l'ex vice presidente si è rivolto agli elettori latini accanto a celebrità quali Luis Fonsi, il cantante portoricano americano. Durante l'evento, Biden ha iniziato a suonare la canzone di successo di Fonsi del 2017 "Despacito" da quello che sembrava essere il suo cellulare, alzando il dispositivo ai microfoni del suo leggio e facendo oscillare la testa a ritmo di musica. Ma nel video edito dal presidente in carica - che Twitter ha definito "manipolatorio" - la canzone suonata da Biden è il rap di protesta del 1988 "F--- tha Police" del gruppo hip hop N.W.A. "Di cosa si tratta? Trump ha scritto in un messaggio di accompagnamento. Trump ha ritwittato lo stesso video più tardi, scrivendo: "La Cina sta sbavando. Non ci possono credere!(Nys)