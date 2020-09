Usa: coronavirus, per il direttore dei Cdc le mascherine sono più sicure di un vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc), Robert Redfield, oggi ha suggerito in un'audizione della sottocommissione per gli stanziamenti del Senato che le maschere facciali sono "una garanzia maggiore" come protezione dal coronavirus rispetto a un vaccino, citando il rischio che alcune persone non diventino immuni al virus dopo aver ricevuto l'iniezione. "Queste maschere facciali sono il più importante e potente strumento di salute pubblica che abbiamo. E continuerò a fare appello a tutti gli statunitensi, a tutti gli individui del nostro Paese, affinché ne facciano uso... se lo facessimo per 6, 8, 10, 12 settimane, porteremmo questa pandemia sotto controllo", ha detto Redfield. (Nys)