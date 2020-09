Brasile: Amazzonia, per paesi europei deforestazione ostacola acquisti prodotti dal paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lettera vengono elencate le sei azioni identificate come fondamentali per contrastare la deforestazione. La ripresa e intensificazione delle attività ispettive relativamente ai reati ambientali, sospensione di nuove iscrizioni al Registro ambientale rurale (Rca) che favorisce lo sfruttamento ambientale e la deforestazione illegale, la destinazione di 10 milioni di ettari alla protezione e l'uso di colture sostenibili, concessione di finanziamenti secondo criteri socio-ambientali, piena trasparenza ed efficienza relativamente alle autorizzazioni alla rimozione della vegetazione, sospensione di tutti i processi di condono degli immobili costruiti causando disboscamento. Nel documento, il gruppo ha anche evidenziato le mobilitazioni senza precedenti di investitori e imprenditori messe in atto nelle ultime settimane contro il Brasile e che possono sfociare in azioni di boicottaggio contro il paese. (segue) (Brb)