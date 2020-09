Coronavirus: Gasparri (FI), numero contagi inchiodano De Luca a suo fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, "lo sceriffo De Luca si conferma ormai una figura logora e pericolosa che va mandata a casa con il voto del prossimo fine settimana. Dopo aver dispensato lezioni a tutti sulla gestione dell'emergenza virus, attaccato altre Regioni e interpretato le consuete sceneggiate- continua il parlamentare in una nota -, i numeri di oggi lo inchiodano al suo fallimento con 186 contagi a fronte di soli 6 mila tamponi. Una situazione che allarma e che va seguita da vicino perché, con un maggior numero di tamponi, percentuali del genere potrebbero rilevare una situazione sanitaria ben più preoccupante. Monitoreremo la situazione campana - conclude Gasparri - in attesa che Caldoro possa finalmente prendere il posto di De Luca e lavorare seriamente anche su questo versante". (Com)