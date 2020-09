Coronavirus: Zanella (FI), silenzio su "Immuni", Pisano fornisca i numeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federica Zanella deputata di Forza Italia si chiede "che fine ha fatto l'app Immuni, quanti l'hanno effettivamente scaricata, in quanto casi è stata efficacemente utilizzata". E in una nota prosegue: "La privacy continua ad essere tutelata come da norma che abbiamo lottato per introdurre?". Domande che Zanella ha posto in un'interrogazione parlamentare, sottoscritta dai membri della commissione trasporti, al ministro Pisano. "Conte e il ministro Pisano si sono riempiti inizialmente la bocca in tutte le apparizioni televisive sull'estrema utilità che avrebbe avuto la app per il contrasto alla diffusione del Covid, ma in questi mesi è sceso un imbarazzato silenzio sui risultati ottenuti sinora dalla app, sul suo impatto reale sulla prevenzione e diffusione dei contagi e sulla reale utilità", osserva in una nota.