Usa: Fed manterrà i tassi di interesse vicino allo zero fino al 2023

- Oggi la Fed si è impegnata a non aumentare i tassi di interesse fino al 2023, quando "l'inflazione non sarà salita al due per cento ed è sulla buona strada per superare moderatamente il due per cento per un certo tempo", in quanto l'obiettivo è quello di aiutare l'economia a riprendersi completamente dalla pandemia del coronavirus. Lo riporta il sito "Politico". La banca centrale prevede che quest'anno l'economia statunitense si contrarrà del 3,7 per cento, una previsione più ottimistica rispetto alla sua stima di giugno che prevedeva una contrazione del 6,5 per cento, ma questo numero sarebbe comunque molto peggiore del 2009 - l'anno peggiore della Grande Recessione - quando il Pil si è ridotto dello 2,5 per cento. Secondo "Politico", la Fed ora prevede che la disoccupazione scenda al 7,6 per cento entro la fine dell'anno, e anche questa è una prospettiva un po' più ottimistica di prima; l'attuale tasso dell'8,4 per cento è già migliore di quello che i funzionari della Fed pensavano sarebbe stato il mercato del lavoro entro dicembre. La decisione avrebbe raccolto i dissensi del presidente della Fed di Dallas, Robert Kapla, e del presidente della Fed del Minnesota, Neel Kashkari.(Nys)