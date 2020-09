Sport: Raggi, domani al via a Roma 40esima edizione golden gala Pietro Mennea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani a Roma si terrà la 40esima edizione del golden gala Pietro Mennea, la tappa italiana del principale circuito internazionale di meeting di atletica leggera Wanda diamond league. In un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, spiega: "Un appuntamento storico nella nostra città e di estrema importanza per lo sport e la sua ripartenza, come da tradizione ospitato nello stadio Olimpico di Roma. Quest'anno avremo un'edizione particolare: purtroppo le misure di sicurezza impongono restrizioni che non consentiranno la presenza del pubblico e le gare si svolgeranno a porte chiuse, ma potremo comunque seguirla in diretta tv. Il contesto dello stadio Olimpico renderà comunque unica una serata che si annuncia ricca di emozioni e campioni olimpici e mondiali. Il golden gala - conclude Raggi - è un'importante occasione per celebrare la ripresa dello sport e degli eventi nella città di Roma, che si conferma capitale dei grandi appuntamenti internazionali". (Rer)