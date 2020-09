Regionali: Di Maio, andavano coordinate molto meglio tra forze politiche al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, "le elezioni regionali" di domenica e lunedì prossimi "andavano coordinate molto meglio" con le forze politiche al governo, "l'ho detto fin dall'inizio. Poi - ha aggiunto ospite a 'Stasera Italia', su Rete4 - bisogna ascoltare i territori. Speriamo di lavorare insieme per il 2021 perché si voterà nei grandi capoluoghi di Regione come Roma, Milano, Napoli, Bologna". (Rin)