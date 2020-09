Finanza: Deutsche Boerse cerca partner per acquisire Borsa Italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per “Handelsblatt”, diversi politici italiani hanno indicato che preferirebbero una fusione con Euronext. In particolare, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, avrebbe incontrato privatamente a Roma l'amministratore delegato della società, Stephane Boujnah, per discutere della questione. Secondo alcune fonti informate sui fatti, il governo francese starebbe lavorando duramente affinché sia Euronext ad acquisire Borsa Italiana. Intanto, Gualtieri ha dichiarato che, se necessario, il governo porrà il veto per evitare un'acquisizione da parte di attori ostili. Le parti interessate hano presentato le loro prime offerte non vincolanti entro l'11 settembre. Oltre a Deutsche Boerse ed Euronext, è in corsa Six Swiss Exchange. Lse deve ora decidere con chi negoziare. In base a quanto rivelato da fonti informate sui fatti, le offerte ammontano per ora a 3,5-4 miliardi di euro, con la più elevata presentata da Six. Il dato non sorprende, dati gli svantaggi decisivi della società svizzera. Rispetto ai francesi di Euronext e ai tedeschi di Deutsche Börse, Six ha una rete di dimensioni limitate con pochi punti di contatto e ha sede al di fuori dell'Ue. La localizzazione si scontra con l'obiettivo dell'Italia, che vuole rendere Borsa Italiana parte integrante di un'unione dei mercati dei capitali dell'Ue. (segue) (Geb)