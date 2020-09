Finanza: Deutsche Boerse cerca partner per acquisire Borsa Italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tale motivo, Euronext sarebbe il candidato favorito, in quanto gestisce già i mercati azionari di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino e Oslo. Seocndo “Handelsblatt”, l'acquisizione di Borsa Italiana sarebbe sensata anche per Deutsche Boerse, ma “non a qualsiasi prezzo”. A tal riguardo, l'analista di Commerzbank Christoph Blieffert sostiene che “Borsa Italiana andrebbe bene per Deutsche Boerse, ma non è un 'must have' per la società”. Blieffert ha poi avvertito che la partecipazione dello Stato in Borsa Italiana renderebbe più difficile la sua integrazione in Deutsche Boerse e lo sviluppo di sinergie. (Geb)