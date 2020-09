Governo: Di Maio, rimpasto? Nelle piazze chiedono lavoro e opportunità per imprese e partite Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi di Maio, ospite a "Stasera Italia" su Rete4, in merito ad un eventuale rimpasto di governo ha affermato: "Quando dico la parola rimpasto nelle piazze mi dicono 'Qui non vogliamo nessun rimpasto, vogliamo lavoro, opportunità per le imprese, le partite Iva, per i giovani e per i meno giovani. E come governo - ha concluso l'esponente dell'esecutivo - dobbiamo essere in grado di assicurare tutto questo". (Rin)