Deutsche Boerse cerca un partner per acquisire Borsa Italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Eurostox con Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Intesa Sanpaolo, Deutsche Boerse vuole un partner italiano nella corsa all'acquisizione di Borsa Italiana, di proprietà del gruppo London Stock Exchange (Lse). È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Secondo l'amministratore delegato di Deutsche Boerse, Theodor Weimer, se la scalata a Borsa Italiana avesse successo, l'alleato italiano dovrebbe acquisire una quota del 49 per cento. Deutsche Boerse avrebbe, invece, il 51 per cento e lascerebbe agli italiani la selezione del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza. Il partner di Deutsche Boerse otterrebbe, inoltre, la maggioranza sulla piattaforma dei titoli di Stato Mts, parte di Borsa Italiana.Per “Handelsblatt”, diversi politici italiani hanno indicato che preferirebbero una fusione con Euronext. In particolare, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, avrebbe incontrato privatamente a Roma l'amministratore delegato della società, Stephane Boujnah, per discutere della questione. Secondo alcune fonti informate sui fatti, il governo francese starebbe lavorando duramente affinché sia Euronext ad acquisire Borsa Italiana. Intanto, Gualtieri ha dichiarato che, se necessario, il governo porrà il veto per evitare un'acquisizione da parte di attori ostili. Le parti interessate hano presentato le loro prime offerte non vincolanti entro l'11 settembre. Oltre a Deutsche Boerse ed Euronext, è in corsa Six Swiss Exchange. Lse deve ora decidere con chi negoziare. In base a quanto rivelato da fonti informate sui fatti, le offerte ammontano per ora a 3,5-4 miliardi di euro, con la più elevata presentata da Six. Il dato non sorprende, dati gli svantaggi decisivi della società svizzera. Rispetto ai francesi di Euronext e ai tedeschi di Deutsche Börse, Six ha una rete di dimensioni limitate con pochi punti di contatto e ha sede al di fuori dell'Ue. La localizzazione si scontra con l'obiettivo dell'Italia, che vuole rendere Borsa Italiana parte integrante di un'unione dei mercati dei capitali dell'Ue.Per tale motivo, Euronext sarebbe il candidato favorito, in quanto gestisce già i mercati azionari di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino e Oslo. Seocndo “Handelsblatt”, l'acquisizione di Borsa Italiana sarebbe sensata anche per Deutsche Boerse, ma “non a qualsiasi prezzo”. A tal riguardo, l'analista di Commerzbank Christoph Blieffert sostiene che “Borsa Italiana andrebbe bene per Deutsche Boerse, ma non è un 'must have' per la società”. Blieffert ha poi avvertito che la partecipazione dello Stato in Borsa Italiana renderebbe più difficile la sua integrazione in Deutsche Boerse e lo sviluppo di sinergie. (Geb)