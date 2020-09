© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il consiglio comunale.Piazza della Scala 2, Milano (ore 16.30)VARIEVisita del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e del Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier.Piazzetta Reale, Milano (ore 10.30); Sala delle Otto Colonne, Palazzo Reale, Via Guglielmo Marconi1,Milano (ore 11.40); Sala delle Quattro Colonne, Palazzo Reale, Milano (Ore 12.35); Pirelli Hangar Bicocca, via Chiese 2, Milano (Ore 16)Il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti interviene alla presentazione del libro di Safiria Leccese “La ricchezza del bene”.Chiostro Sant'Angelo, piazza Sant'Angelo 2, Milano (ore 18.30)Live Session di Joe T Vannelli al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia.Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, via San Vittore 21, Milano (ore 18.30)Conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del “Food and Science Festival”Palazzo San Sebastiano, Largo XXIV Maggio 12, MantovaInaugurazione di due nuove rotonde, consegna dei lavori per la costruzione della variante alla S.P. ex S.S. n. 233 Varesina.Area tra via Galileo Ferraris, Bollate, e innesto sulla viabilità ASPI che collega la S.P. 46 e l'Autostrada A8.I segretari generali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Bergamo presentano in conferenza stampa la "situazione aggiornata del comparto edilizia e materiali da costruzione".Salone Riformisti CISL, via Carnovali, Bergamo (ore 11.30)(Rem)