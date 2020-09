Ue: Weidmann (Bundesbank) difende programmi acquisto titoli della Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un intervento in videoconferenza con i deputati di varie commissioni del Bundestag, il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha difeso dalle critiche i programmi per l'acquisto di titoli attuati dalla Banca centrale europea (Bce). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Weidmann ha fatto riferimento al programma di acquisto di titoli pubblici degli Stati membri dell'Eurozona (Pspp), avviato nel 2015, e al programma di emergenza per l' acquisto di titoli dei paesi dell'area dell'euro volto a far fronte alla crisi del coronavirus (Pepp), in vigore da marzo scorso. Secondo il presidente della Bundesbank, il Pspp non equivale a “finanziamenti nascosti per gli Stati” membri. Per quanto riguarda il Pepp, Weidmann ha affermato che, “finora”, non osserva “evidenti violazioni” del divieto per la Bce di finanziare i paesi dell'Eurozona. A seguito della sentenza del 5 maggio scorso con cui la Corte costituzionale federale (Bverfg) dichiarava il Pspp in parte contrario alla Legge fondamentale della Germania, la Bundesbank ha accettato di informare regolarmente il Bundestag sulla politica monetaria della Bce. La pronuncia del Bverfg chiedeva, inoltre, alla Bce di fornire chiarimenti sulla proporzionalità del Pspp entro tre mesi. In caso contrario, la Bundesbank avrebbe dovuto cessare di partecipare al programma. L'autorità monetaria europea ha, quindi, inviato la relativa documentazione al Bundestag che, il 2 luglio scorso, ha dichiarato le informazioni “comprensibili”. In questo modo, il parlamento federale chiude la controversia tra la Bce e il Bverfg, che rischiava di innescare un autentico terremoto nell'Eurozona. (Geb)