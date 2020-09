Migranti: Mauri (Pd), proposta per abolizione regolamento Dublino ottima notizia per l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell’Interno Matteo Mauri, del Partito democratico, osserva che "la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato oggi che presenterà una proposta per abolire il regolamento di Dublino: per l’Italia si tratta di un’ottima notizia. La modifica di questo regolamento - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - è sempre stata fortemente richiesta dal Partito democratico. Se ora è possibile raggiungere questo risultato è perché l’attuale governo ha ricostruito buoni rapporti con l’Europa. Leggo con stupore - prosegue Mauri - che Salvini avrebbe dichiarato che chiede da anni la modifica del regolamento di Dublino. Peccato che la verità sia ben diversa, visto che la Lega è stata determinante quando è stato approvato e visto che lo stesso Salvini si è schierato contro la possibilità di modifica del regolamento qualche anno fa". (Com)