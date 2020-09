Regionali: Boccia, nostra Puglia verde, giusta e ambientalista, quella della destra è nera ed antieuropeista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo a Latiano (Brindisi) ad un'iniziativa elettorale del Partito democratico ha segnalato: "La nostra Puglia sarà una Regione verde, giusta e ambientalista, quella della destra è nera e antieuropeista. Noi siamo per la decarbonizzazine - ha proseguito - loro sono contrari e silenti, non dicono nulla perché si vergognano di dire la verità. Noi siamo per rafforzare la sanità pubblica e la scuola pubblica loro pensano che siano risorse sprecate e restano silenti. Noi siamo per una Puglia aperta al mondo, loro per una Puglia chiusa dai fili spinati". L'esponente dell'esecutivo ha aggiunto: "Michele Emiliano non ha mai piegato la testa sull'Ilva verde e sulle trivelle in mare e ha preferito difendere la sua terra, la nostra terra, anche quando il suo mondo era in disaccordo. Oggi l'Europa è su quelle posizioni che noi in Puglia avevamo indicato come rotta principale cinque anni fa".(Rin)