Venezuela: ong, governo ha censurato sito di informazione critico con Maduro

- Il governo del Venezuela ha oscurato il portale di informazione "Monitoreamos.com". Lo denuncia su Twitter l'organizzazione non governativa per la libertà di stampa in Venezuela, Instituto Prensa y Sociedad, denunciando che al sito "è stato applicato un blocco di tipo Dns" e che numerosi utenti hanno segnalato l'impossibilità di accedere alla pagina sia attraverso il provider statale Aba, che dai provider privati Movistar e Digitel. Nei giorni scorsi il sito Monitoreamos.com era stato oggetto di un forte attacco verbale da parte del presidente Nicolas Maduro, che lo aveva definito come una "fogna comunicazionale", e i giornalisti che vi lavorano come "canaglie" e "banditi". Al centro della controversia con il governo l'enfasi che il portale aveva dato ad una dichiarazione del capo di Stato nella quale affermava che avrebbe mandato i militari a cercare la gente nelle case per trascinarla a votare. (segue) (Vec)