Venezuela: ong, governo ha censurato sito di informazione critico con Maduro (2)

- All'origine dell'affermazione di Maduro ci sarebbe a sua volta il timore di una forte astensione alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea nazionale previste per il 6 settembre. Il presidente ha successivamente cercato di chiarire il senso della sua affermazione sostenendo che l'intervento dei militari costituisce una misura che punta a facilitare il voto e che non si obbligherà nessuno a partecipare alle elezioni. Sia il l'Associazione nazionale dei giornalisti (Cnp) che il sindacato nazionale dei Lavoratori della stampa (Sntp) hanno ad ogni modo giudicato il fatto come un atto di censura e un attacco contro il giornalismo indipendente. "L'Sntp ripudia in modo assoluto questi episodi di censura e di intimidazione contro mezzi di comunicazione indipendenti che compiono il lavoro di informare la cittadinanza", ha affermato il sindacato in un messaggio su twitter. Secondo la Cnp nel corso del 2020 nel paese si sono registrati 266 attacchi contro la libertà di stampa. (segue) (Vec)