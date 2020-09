Venezuela: ong, governo ha censurato sito di informazione critico con Maduro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni in Venezuela per il rinnovo dell'Assemblea nazionale sono previste il prossimo 6 dicembre. La scorsa settimana il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha presentato i 544 candidati con cui il Gran polo patriottico (Gpp), la coalizione delle forze di governo, partecipa agli scrutini. Il cartello è composto da nove partiti tra cui il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), Podemos, Patria para todos, Somos Venezuela e Alianza para el cambio. Tra i principali aspiranti a un posto nell'Assemblea nazionale (An), si segnalano il presidente delll'Assemblea nazionale costituente (Anc) e numero due del "chavismo", Diosdado Cabello, il dimissionario ministro dela Comunicazione, Jorge Rodriguez, la moglie e uno dei figli di Maduro, Cilia Flores e Nicolas Maduro Guerra. In corsa anche i militari in pensione Jesus Suarez Chourio e Gregorio Vielma Mora. La campagna elettorale, ha detto Maduro, sarà portata avanti da un gruppo di lavoro intitolato a Dario Vivas, deputato morto di Covid-19. (segue) (Vec)