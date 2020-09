Roma: Cavallari (Iv), ministra proroghi graduatorie concorsone e salvi Raggi da figuraccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scadono il prossimo 30 settembre le graduatorie del concorsone di Roma Capitale. La ministra della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, "si appresti a prorogarne la scadenza per parare l'ennesima figuraccia della giunta Raggi che ha assicurato lo scorrimento delle graduatorie e l'assunzione fino all'ultimo idoneo". Così, in una nota, il consigliere di Italia viva alla Regione Lazio, Enrico Cavallari. "Eppure, a oggi, - aggiunge - ne restano circa 800 ancora nel limbo, tra cui 119 appartenenti alle categorie protette, 415 istruttori dei servizi culturali, turistici e sportivi, 31 architetti, 76 funzionari di biblioteche, 112 funzionari della comunicazione, che tra due settimane perderanno definitivamente una grande opportunità lavorativa per la quale hanno studiato e atteso, invano, l'assunzione promessa da questa giunta comunale. Ancora una volta - sottolinea Cavallari - emerge la mancanza di visione in ambiti strategici: questi ragazzi opererebbero in ambiti determinanti come la cultura, il turismo, l'informazione e l'urbanistica, necessari al rilancio di una strategia nuova sulla città. Tutto ciò in nome della più becera forma di amministrazione, che il M5s ha imparato in fretta, sacrificando diritti e illudendo tante famiglie, lanciando poi un concorso spot a pochi mesi delle elezioni e raccontando la favola di finirlo prima del voto di maggio. La ministra Dadone - conclude - corra in soccorso della giunta Raggi, proroghi le graduatorie per il bene della città e per scongiurare una grave ingiustizia sociale". (Com)