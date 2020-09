Commercio: Bordoni (Lega), contrasti tra giunta e consiglio su urtisti, M5s alla frutta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, commenta l'approvazione da parte dell'Assemblea capitolina di una mozione, presentata da Sinistra per Roma, e che chiede di sospendere il provvedimento di giunta che prevede di concedere licenze taxi agli urtisti penalizzati dalle delocalizzazioni. "Nel M5s - afferma Bordoni in una nota - ci sono contrasti tra giunta e consiglio, ormai siamo alla frutta. Passa la mozione di Sinistra per Roma con il voto favorevole dei 5 stelle a pezzi che si criticano tra di loro. Ormai anche i consiglieri grillini votano contro il sindaco Raggi, quanto successo segna un dato inequivocabile: coerenza zero sulle decisioni prese in giunta. Sul caso degli urtisti sentiamo la responsabilità di offrire un'alternativa valida a questi lavoratori i cui diritti devono essere sempre anteposti a qualsiasi divisione politica, altrimenti non si è affatto dalla parte dei cittadini. In questo caso - aggiunge Bordoni - si parlava di liquidare una questione delicata con la 'solita ipocrisia', quella dei pentastellati, ma qui il richiamo alla realtà è stato lampante. Prendiamo atto dell'ulteriore fallimento della maggioranza 5 stelle. Come centrodestra - conclude - lavoriamo per una proposta alternativa a questa amministrazione e le regionali faranno da viatico per Roma". (Com)