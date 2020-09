Casa: Pd, piano innovativo per migliorare qualità del vivere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Simiani, responsabile Infrastrutture del Partito democratico, segnala che "con le misure previste nel decreto 'Qualità dell'abitare', il Partito democratico al governo mette a segno un ulteriore e importante intervento per la rigenerazione urbana e per il sostegno delle fasce più disagiate, rispondendo così alle esigenze e alle aspettative di tante famiglie che chiedono più sicurezza e decoro urbano. Vengono stanziati fondi - continua l'esponente del Pd in una nota - per la riqualificazione dei quartieri, per interventi atti a migliorare la qualità della vita nelle zone periferiche delle città e di recupero di tutte le aree degradate, per il rilancio dell'edilizia pubblica residenziale, puntando a criteri di eco-sostenibilità. Insomma un piano organico, innovativo che mette al centro non solo le persone e le famiglie, ma i luoghi, l'offerta dei servizi, che punta alla qualità dell'abitare per migliorare la qualità del vivere. Avanti così - conclude Simiani -, per cambiare tutto".(Com)