Usa: sondaggio Rasmussen, Trump passa in vantaggio su Biden con il 47 per cento delle promesse di voto

- Il presidente degli Stati Uniti e candidato alla rielezione, Donald Trump, è passato in vantaggio nelle prospettive di voto con il 47 per cento dei voti, guadagnando un punto sullo sfidante democratico Joe Biden (46 per cento). Lo dice nel suo ultimo sondaggio "Rasmussen Reports", società specializzata in sondaggi di opinione, precisando inoltre che il 52 per cento degli intervistati ha valutato come "buona" o "eccellente" la gestione dell'economia da parte del capo dello Stato, contro un 37 per cento che la valuta "scadente". Gli intervistati si sono inoltre detti favorevoli per il 49 per cento alla gestione di Trump della sicurezza nazionale. Lo scorso 16 luglio l'istituto Rasmussen annunciava l'assottigliarsi del vantaggio del candidato del Partito democratico sul presidente uscente: il capo della Casa Bianca era riuscito a recuperare sette punti di distacco rispetto alla settimana precedente, conquistando la promessa di voto del 44 per cento degli elettori, contro il 47 per cento per Biden. (Nys)