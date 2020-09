Usa: sondaggio Rasmussen, Trump per la prima volta avanti su Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è per la prima volta davanti al candidato democratico alla presidenza Joe Biden, secondo un sondaggio di Rasmussen. La gara si è ridotta nelle ultime due settimane. Biden aveva due punti di vantaggio la scorsa settimana, ma quel sondaggio ha segnato anche la prima volta che Trump ha superato il 45 per cento negli ultimi due mesi e mezzo. Prima di questa settimana, Biden ha battuto Trump in tutti i sondaggi settimanali da quando è iniziato White House Watch all'inizio di luglio. Altri sondaggi nazionali mostrano che Biden è ancora in testa, anche se si è ridotto. Rasmussen è il primo a mostrare un vantaggio di Trump: "Il presidente Trump è ora in vantaggio di un punto sul candidato democratico Joe Biden nell'ultimo sondaggio settimanale di Rasmussen Reports sulla Casa Bianca. Anche se statisticamente insignificante, è la prima volta che Trump è in vantaggio", ha detto l'analisi del sondaggio.(Nys)