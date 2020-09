Brasile: Amazzonia, per paesi europei deforestazione ostacola acquisti prodotti dal paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di paesi afferma che le azioni intraprese dal Brasile in passato come il piano d'azione per la prevenzione e il controllo della deforestazione nell'Amazzonia legale, il codice forestale brasiliano e la moratoria della soia in Amazzonia sono riconosciute per l'effetto che hanno avuto sulla riduzione della deforestazione. Tuttavia, i paesi europei avvertono che la deforestazione è aumentata a "tassi allarmanti". Questo, secondo il gruppo di paesi, ha creato una preoccupazione nella comunità europea. Secondo i dati pubblicati dall'Istituto dell'uomo e dell'ambiente amazzonico (Imazon) gli allarmi di deforestazione in Amazzonia sono aumentati del 68 per cento nell'agosto del 2020 rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il Brasile ha registrato un preoccupante numero di incendi in altri biomi, come il Pantanal. "I paesi che si uniscono attraverso la Partenership della dichiarazione di Amsterdam condividono la crescente preoccupazione mostrata da consumatori, imprese, investitori e società civile europea per gli attuali tassi di deforestazione in Brasile", ha affermato il gruppo europeo nella lettera a Mourao. "In Europa esiste un legittimo interesse a garantire che i prodotti e il cibo siano prodotti in modo equo, rispettoso dell'ambiente e sostenibile. In risposta a ciò, gli agenti commerciali, come fornitori, concessionari e investitori, riflettono sempre più questo interesse nelle loro strategie aziendali", afferma un altro estratto della lettera. (segue) (Brb)