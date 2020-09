Brasile: Amazzonia, per paesi europei deforestazione ostacola acquisti prodotti dal paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Repubblica Mourao, che è anche il presidente del Consiglio per l'Amazzonia, ha commentato la lettera nel corso di una breve conferenza stampa, affermando che l'argomento è stato discusso in un incontro con i ministri dell'Ambiente, Ricardo Salles, e dell'Agricoltura, Tereza Cristina. Mourao ha inoltre affermato che il ministero degli Esteri contatterà gli ambasciatori dei paesi per discutere la vicenda. "Nella lettera i paesi mettono i loro rappresentanti a disposizione per dialogare, quindi stiamo programmando di organizzare un viaggio in Amazzonia con tutti gli ambasciatori a fine ottobre", ha detto il vicepresidente. In ultimo Mourao ha detto che il Brasile non nasconde la situazione difficile in Amazzonia, ma non accetta narrazioni "semplicistiche" o "distorte". Ha detto che i crimini ambientali danneggiano l'immagine del paese e ostacolano gli affari. (segue) (Brb)