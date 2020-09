Brasile: Amazzonia, per paesi europei deforestazione ostacola acquisti prodotti dal paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera segue di qualche ora la pubblicazione sugli stessi temi di una coalizione formata da 230 tra rappresentanti di aziende agricole e dell'allevamento e Organizzazioni non governative (Ong) brasiliane. La "Coalizione Brasile clima, foreste e agricoltura è stata istituita, tra gli altri dall'Associazione brasiliana dell'agrobusiness (Abag), da due dei maggiori produttori di carne del paese come la Jbs e la Mafrig, insieme al Wwf e l'Istituto di ricerca ambientale dell'Amazzonia (Ipam). Nel documento inviato al presidente, Jair Bolsonaro, i firmatari propongono un pacchetto di sei azioni da intraprendere per cercare di contrastare la deforestazione in Brasile, in particolare nell'area della foresta Amazzonica. Nel documento si sottolinea che la riduzione del disboscamento "entro pochi mesi" è di fondamentale importanza per il paese. "Non solo la deforestazione caus perdite sociali e ambientali non quantificabili, ma la distruzione delle foreste nella regione diventa un rischio per l'economia nazionale. C'è una chiara e crescente preoccupazione da parte di diversi settori della società nazionale e internazionale per l'avanzata della deforestazione", ha detto si legge nel testo. (segue) (Brb)