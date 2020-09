Brasile: Amazzonia, per paesi europei deforestazione ostacola acquisti prodotti dal paese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi, l'accelerazione nella deforestazione registrata in Brasile sia nel bioma del Pantanal, sia nella foresta pluviale amazzonica e Cerrato è stata al centro di pesanti polemiche da parte di numerosi paesi del mondo, nonché di organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e fondi di investimento. Proteste bollate dal presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, come frutto di una "guerra di informazione" sulla questione ambientale contro il suo paese. Critiche ingiuste perché correlate non alla volontà di tutelare l'ambiente, quanto piuttosto alla disputa commerciale nel settore agricolo con altri paesi. Da tempo organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e fondi di investimento manifestano preoccupazione per la velocità di disboscamento che si registra nella foresta amazzonica e per le politiche ambientali del governo di Jair Bolsonaro. Almeno 30 fondi di investimento internazionale, tra cui 25 società europee, hanno annunciato di essere pronti a tagliare le proprie attività in Brasile a causa del disboscamento della foresta pluviale amazzonica fuori controllo. "L'aumento della deforestazione negli ultimi anni, combinata con le notizie di smantellamento delle agenzie di sorveglianza, delle politiche ambientali e dei diritti umani, sta creando una diffusa incertezza sulle condizioni per investire o offrire servizi finanziari in Brasile", si legge in una lettera inviata alla stampa dagli investitori alla fine dello scorso mese di giugno. (segue) (Brb)