Roma: Mennuni (Fd'I), via la seconda rata Tari, aiutare famiglie e imprese

- Roma Capitale "ascolti il grido di dolore delle imprese romane e riduca significativamente la Tari cancellando la seconda rata prevista a dicembre come chiedono le associazioni di categoria". Lo dichiara Lavinia Mennuni consigliere Fd'I di Roma Capitale. "Appare privo di senso infatti - aggiunge - far pagare la tariffa comunale sui rifiuti a quelle imprese che causa Covid sono state chiuse per mesi o hanno visto ridursi il proprio fatturato a causa dell'emergenza pandemica. Fdi ha presentato una serie di ordini del giorno e di emendamenti collegati alla delibera sul nuovo regolamento della Tari. Siamo pronti a dare battaglia in Aula Giulio Cesare. La Raggi ascolti la Roma che lavora e che produce".(Com)