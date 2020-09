© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto realizzato finora dall'Unione europea in materia di diritto di asilo europeo è “assolutamente scadente”. È quanto affermato oggi dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Seehofer ha inoltre evidenziato come per il futuro sia necessario “un sistema europeo di asilo che duri molti anni”. (Geb)