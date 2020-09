Usa: scossa ai negoziati sul pacchetto anti-Covid, Trump invita i Repubblicani ad alzare la posta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dato oggi una scossa ai negoziati in stallo per un nuovo pacchetto di stimolo economico contro la crisi originata dal coronavirus, invitando i Repubblicani a puntare su cifre “molto più alte”. Questi ultimi avevano inizialmente proposto un pacchetto di aiuti d’emergenza da 1.100 miliardi di dollari, salvo poi passare a una proposta da 650 miliardi di dollari. I negoziati con i Democratici, che chiedono un pacchetto ben più ambizioso, sono da tempo in fase di stallo. “Puntate su numeri molto più alti, Repubblicani, tornerà comunque tutto agli Stati Uniti (in un modo o nell’altro!)”, ha scritto nel suo messaggio odierno il capo della Casa Bianca. Parole che giungono dopo che ieri un gruppo bipartisan di membri della Camera dei rappresentanti ha proposto un pacchetto di stimolo economico da 1.500 miliardi di dollari, una via di mezzo tra le richieste dei Dem e l’ultima proposta dei Repubblicani bocciata al Senato. La nuova proposta include misure che godono di sostegno bipartisan, come la riattivazione del programma di protezione per le piccole imprese, gli assegni una tantum da 1.200 dollari per i contribuenti e garanzie legali per dipendenti e datori di lavoro. Soprattutto, viene prevista la concessione di sussidi di disoccupazione da 450 dollari a settimana per otto settimane, da sostituire poi con 600 dollari a settimana in stipendi perduti per ulteriori cinque settimane. Si tratta di una misura tesa a rimpiazzare i sussidi da 600 dollari a settimana scaduti alla fine di luglio e di cui i Dem chiedevano piena estensione. Infine, la proposta del gruppo di legislatori moderati prevede l’invio di 500 miliardi di dollari a Stati ed enti locali in difficoltà, la metà dei circa mille miliardi di dollari chiesti dai Democratici in un pacchetto di stimolo da 3.400 miliardi di dollari approvato dalla Camera a maggio ma affossato dalla Casa Bianca. (segue) (Nys)