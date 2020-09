Usa: scossa ai negoziati sul pacchetto anti-Covid, Trump invita i Repubblicani ad alzare la posta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riferimento è anche alle parole pronunciate ieri dalla Pelosi, che ha annunciato che la Camera rimarrà in sessione fino a quando le parti non avranno trovato un’intesa. "Dobbiamo restare qui finché non avremo un disegno di legge", ha detto Pelosi ai deputati, affermando di non essere disposta ad accettare un pacchetto "scarno" e che il calendario dei lavori sarà esteso fino al raggiungimento di un accordo. Secondo "The Hill", le dichiarazioni di Pelosi riflettono le crescenti pressioni che la speaker della Camera sta affrontando sulla questione, in particolare dall'ala moderata dei Dem, che chiede con forza di approvare un nuovo pacchetto prima delle elezioni del 3 novembre. Sempre su Twitter, Trump oggi ha riservato un colpo anche ai Democratici, accusandoli di essersi “falsamente” opposti a una nuova tornata di assegni per le famiglie statunitensi. “I democratici sono ‘senza cuore’. Non vogliono concedere assegni di stimolo a gente che ha disperatamente bisogno di denaro e che non ha colpa per la piaga arrivata dalla Cina”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca facendo riferimento al coronavirus. (Nys)