Gli Usa accusano cinque hacker cinesi di cospirazione: il gruppo "APT41" è stato autorizzato dal governo

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato cinque cittadini cinesi e due imprenditori malesi residenti negli Usa di essere implicati in una vasta rete di hackeraggio. Secondo i pubblici ministeri federali, riferisce "Nbc", gli imputati sono responsabili di aver violato le leggi in vigore danneggiando oltre 100 società degli Stati Uniti ed all'estero, fra cui aziende informatiche, produttrici di software, fornitrici di servizi di telecomunicazioni, social media, ma anche organizzazioni senza scopo di lucro, università, think tank, come così come governi stranieri, politici ed attivisti pro-democrazia a Hong Kong.L'accusa stima inoltre che i due imprenditori malesi, il 46enne Wong Ong Hua ed il 32 enne Ling Yang Ching, abbiano cospirato con due degli hacker cinesi della rete, mettendo in atto intrusioni informatiche mirate a società di videogiochi con sede negli Stati Uniti, in Francia, Giappone, Singapore ed in Corea del Sud. La coppia operava sotto il nome di una società malese nota come Sea Gamer Mall.Secondo l'Fbi gli hacker, parte di un gruppo noto come "APT41", sono stati autorizzati ad operare dal governo cinese, che secondo le autorità statunitensi non ha fatto alcuno sforzo per frenare le attività criminali in corso. Nel corso della conferenza stampa tenuta per illustrare i capi d'accusa, il viceprocuratore generale Jeffrey Rosen ha sottolineato la presunta mancanza di sostegno offerta alla risoluzione del caso da parte di Pechino. "In un mondo ideale, ringrazierei le forze dell'ordine cinesi per la loro collaborazione in questa vicenda e i cinque hacker cinesi sarebbero ora in custodia in attesa del processo", ha detto Rosen."Sfortunatamente, la tendenza degli ultimi anni ci dice che il Partito comunista cinese ha dimostrato di aver scelto una strada diversa, quella di rendere la Cina sicura per i propri criminali informatici, purché questi sostengano i suoi obiettivi di rubare l'altrui proprietà intellettuale e soffocare la libertà", ha aggiunto il viceprocuratore. Rosen ha quindi spiegato che il dipartimento di Giustizia ha ottenuto questo mese i mandati di perquisizione che hanno permesso di sequestrare centinaia di account, server, nomi di dominio e pagine Web "dead drop" utilizzati dagli hacker per sottrarre dati alle loro vittime. Nel tentativo di neutralizzare la rete criminale, ha aggiunto, Microsoft Corp Msft.o ha sviluppato dei programmi ed una strategia di contrasto agli hacker che hanno rappresentato "una parte significativa" dello sforzo complessivo degli Stati Uniti per neutralizzare la cellula. (Nys)