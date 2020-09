Ue: Parlamento, sì a decarbonizzazione trasporto marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decarbonizzare il trasporto marittimo, includendo le emissioni di Co2 del settore marittimo nel sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'Unione europea, e un Fondo per gli oceani per sostenere investimenti in tecnologie innovative, come i combustibili alternativi e i porti ecologici. Con 520 voti favorevoli, 94 contrari e 77 astensioni, il Parlamento europeo ha adottato oggi la sua posizione sulla proposta della Commissione europea per riformare il sistema Ue per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di Co2 generate dal trasporto marittimo (il Regolamento Ue Mrv). I deputati ritengono necessario allineare gli obblighi di comunicazione dell'Ue e dell'Organizzazione marittima internazionale (Imo), così come proposto dalla Commissione, osservando tuttavia come l'Imo abbia compiuto progressi insufficienti per raggiungere un accordo sulle emissioni di gas a effetto serra. Hanno poi chiesto alla Commissione di esaminare l'integrità ambientale delle misure decise dall'Imo, anche alla luce degli obiettivi dell'accordo di Parigi. Secondo i deputati, è necessario con urgenza un ambizioso accordo globale sulle emissioni di gas serra provenienti dal trasporto marittimo. Il Parlamento chiede che le navi di stazza lorda pari o superiore a 5mila tonnellate siano incluse nel sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'Ue (Ets Ue). Tuttavia, tali politiche di riduzione delle emissioni basate sul mercato non sono considerate sufficienti e si chiede alle compagnie di navigazione di ridurre di almeno il 40 per cento le emissioni annue di Co2 per attività di trasporto entro il 2030. (segue) (Beb)