Ue: Parlamento, sì a decarbonizzazione trasporto marittimo (2)

- Gli eurodeputati chiedono un "Fondo per gli oceani" per il periodo 2022-2030, finanziato con i proventi della vendita all'asta delle quote nell'ambito dell'Ets, per rendere le navi più efficienti dal punto di vista energetico e per sostenere gli investimenti in tecnologie e infrastrutture innovative come i combustibili alternativi e i porti ecologici. Il 20 per cento delle entrate del Fondo dovrebbe essere utilizzato per contribuire alla protezione, al ripristino e alla gestione efficiente degli ecosistemi marini colpiti dal riscaldamento globale. Dopo il voto di oggi, il Parlamento è ora pronto ad avviare i negoziati con gli Stati membri sulla forma finale della legislazione, sulla base del mandato approvato. Il Parlamento ha spiegato che il trasporto marittimo è ancora l'unico settore senza impegni specifici europei nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L'attività di navigazione globale emette quantità significative di gas effetto serra, stimate intorno al 2-3 per cento delle emissioni globali, una quantità superiore a quella delle emissioni di qualsiasi Stato membro dell'Ue. Nel 2017, il 13 per cento delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'Ue derivanti dai trasporti proveniva dal settore marittimo. (Beb)