Rifiuti: generale Vadalà a "Nova", soluzione possibile nel sistema di smaltimento integrato

- Nell'attesa di mettere in atto le politiche per "ridurre i rifiuti, come ogni città sta facendo", sicuramente "c'è una strada da percorrere che è quella di utilizzare un sistema di impianti di vario tipo. Ogni zona ha le sue peculiarità con cui le ottimizza". Ne è convinto il commissario straordinario alla bonifica delle discariche abusive, il generale Giuseppe Vadalà, che in un'intervista ad "Agenzia Nova" ha affrontato diverse tematiche collegate allo smaltimento dei rifiuti, a cominciare dalla questione relativa alla realizzazione di impianti come i termovalorizzatori. Ovviamente, ha rimarcato il generale, per le grandi città "è più problematica la gestione dei rifiuti", ma se "vogliamo trovare una soluzione, potremmo trovarla nell'uso di un sistema esperto che possa mettere a frutto le varie soluzioni, un sistema integrato. Tutto questo, però, non si fa in poco tempo. Ci sono dei costi che vanno affrontati, e non ultimo il fatto che se fino ad ora abbiamo gestito i rifiuti in una certa maniera, passare ad un'altra tipologia ed evoluzione potremmo trovare delle resistenze". Un sistema integrato virtuoso, per il commissario straordinario alla bonifica delle discariche abusive, è quello che "consente di smaltire i rifiuti a casa propria. Per fare questo, siccome è aumentata la quantità di utenti e la produzione anche, ci deve essere un cambio sia culturale che imprenditoriale. Meno Paesi - ha chiarito Vadalà rispetto alla pratica dello smaltimento del materiale all'estero - si prendono i rifiuti di altri e questo ci deve spingere a essere sempre più virtuosi a casa propria. Non si fa nell'immediato, ma sicuramente rispetto al passato ci sono degli esempi positivi anche nazionali, su un'utilizzazione diversa". (Rin)