Energia: Israele, greca Energean firma due contratti per vendite gas da progetto Karish

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico greco Energean ha firmato due contratti per la vendita di 1,4 miliardi di metri cubi aggiunti di gas l'anno dal progetto Karish, nell'offshore di Israele. I due nuovi contratti fanno salire la quantità di gas concordata per le vendite dal progetto Karish a circa 7 miliardi di metri cubi di gas. Secondo quanto fatto sapere da Energean, la maggior parte del gas sarà fornita attraverso l'impianto Ramat Hovav, che si basa sulla partnership tra le società Edeltech Group e Shikun & Binui. L'Ad di Energean, Mathios Rigas, ha commentato gli accordi odierni evidenziando che il progetto energetico di Karish è sulla strada per effettuare le prime consegne di gas nel 2021. (Gra)