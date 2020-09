Germania-Bielorussia: ministro Esteri Maas, al fianco dei manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è “al fianco di chi in Bielorussia combatte pacificamente contro la violenza e per i propri diritti”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, durante l'intervento che ha tenuto oggi al Bundestag. Secondo Maas, il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, “continua a percorrer la strada della violenza e dell'oppressione”. Nell'Ue, ha proseguito il ministro degli Esteri tedesco, “abbiamo suggerito molto presto sanzioni contro i responsabili” della repressione in Bielorussia. Maas ha quindi evidenziato: “Se la violenza continua, dobbiamo estendere le misure a un numero considerevole di persone e si dovrà discutere anche di Lukashenko”. (Geb)