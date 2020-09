Tlc: Capitanio (Lega), audizione Pisano desolante, Italia naviga a vista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, componente della commissione Telecomunicazioni della Camera e segretario della Vigilanza Rai giudica "preoccupante l'audizione del ministro Pisano alla Camera" e in una nota spiega: "Nessun dato, nessuna data: su banda ultralarga, voucher, rete unica, digitalizzazione della Pa l'Italia naviga a vista. Pisano non è stata capace di fornire alcuna informazione precisa sull'utilizzo dei fondi del Recovery fund limitandosi a leggere il piano presentato dal governo; non conosce la quota di Recovery fund destinata alla digitalizzazione, ammettendolo letteralmente con un desolante 'sentiamo e leggiamo dai giornali'". (segue) (Com)