Pensioni: Proietti (Uil), incontro con governo è stato positivo

- Per Domenico Proietti, segretario confederale Uil, "l’incontro con il governo" sulla previdenza "è stato positivo: la ministra Catalfo si è impegnata a prorogare l’Ape sociale con un ampliamento della platea dei beneficiari e a prorogare opzione donna. C’è stata un’apertura - continua il dirigente sindacale in una nota - volta a facilitare l'accesso a quota 41 per i lavoratori precoci. C’è l’impegno a equiparare il part-time verticale a quello orizzontale per l’accesso alla pensione. Positiva la proposta della staffetta generazionale e la gestione delle crisi aziendali con alcuni correttivi al contratto di espansione. Sulla rivalutazione delle pensioni, noi abbiamo chiesto di estendere la quattordicesima ai pensionati con redditi fino a 1.500 euro mensili. Abbiamo poi proposto che il 2021 diventi l'anno del rilancio delle adesioni alla previdenza complementare, attraverso una campagna istituzionale di informazione e un semestre di silenzio assenso. Sull'insieme di questi temi è necessario procedere ad approfondimenti per definire nel dettaglio i provvedimenti da proporre. Infine - conclude Proietti -, pur dando atto alla ministra Catalfo dell’impegno per istituire le commissioni istituzionali per separare la spesa assistenziale da quella previdenziale e quella per individuare le mansioni gravose o usuranti, che sembrano in dirittura di arrivo, abbiamo sottolineato l’imbarazzante ritardo provocato dai vari passaggi burocratici amministrativi". (Com)