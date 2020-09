Commercio: no a licenze taxi a urtisti, Assemblea capitolina approva mozione, M5s si divide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza M5s ha approvato una mozione presentata dal consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, che prevede la sospensione dell'atto con cui la giunta capitolina ha previsto di offrire una licenza taxi agli urtisti, venditori di souvenir del centro storico, che non potranno usufruire delle loro postazioni a seguito delle delocalizzazioni. L'atto presentato da Fassina è stato sottoscritto anche dai consiglieri del Partito democratico Ilaria Piccolo e Giovanni Zannola, dal capogruppo di Fd'I Andrea De Priamo, dai consiglieri M5s Enrico Stefàno, Annalisa Bernabei, Agnese Catini e ha ottenuto 21 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti. Per il M5s hanno votato a favore della sospensione dell'atto di giunta Bernabei, Catini, Chiossi, Diario, Ficcardi, Guadagno, Guerrini e Stefàno; hanno votato contro la sospensione: il presidente della commissione Commercio, Andrea Coia, il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, e i consiglieri Donati e Simonelli. (Rer)